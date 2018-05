Chérie : nouveau "Concert Pop Love" à Lyon

De 16h à 19h, Chérie s’installe en direct du Hard Rock Café avec Amir, Amel Bent et Emmanuel Moire pour une émission spéciale, animée par Olivier Lequint. ils offriront les dernières places du concert, au public présent, avant leur montée sur scène le soir-même. Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement sur tous les réseaux sociaux Chérie : pour cela, il suffira de suivre le hashtag #ConcertPopLove. Dès le lendemain, toutes les photos et vidéos de la soirée seront à voir sur cherie.fr et NRJ Play.

Rappelons que la tournée "Pop Love" organisée par Chérie se déplace partout en France pour offrir un concert privé unique et gratuit en région avec les artistes préférés des auditeurs.