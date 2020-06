Carl Aderhold, lauréat du Prix Littéraire Europe 1 – GMF

Cinq ouvrages aux histoires d’hommes et de femmes qui se mettent au service des autres par vocation et œuvrent à rendre notre société plus humaine, étaient en lice pour remporter le prix. Le Jury, co-présidé par Constance Benqué, Présidente de Lagardère News et Thierry Derez, Président de GMF et Président-Directeur général du groupe Covéa, était composé de 15 personnalités issues du monde des Lettres et de la Haute Fonction Publique, de GMF, d’Europe 1 et de 2 auditeurs de la station.

Après délibérations le 5 juin dernier, le Prix Littéraire Europe 1 – GMF a été décerné à Carl Aderhold, pour son ouvrage "Le théâtre des nuits" (aux éditions Stock), lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue dans les locaux d’Europe 1.