CSA Data Consulting mesure le ROI audio digital pour NRJ Global

Les marques annonceurs peuvent ainsi s’associer au Hub Audio Premium NRJ Global, une offre puissante, contextuelle et ROIste composée des flux live, radios digitales, podcasts replays et natifs du Groupe NRJ ainsi que du flux live et des radios digitales de Nova et des podcasts indépendants de AudioMeans, iHeart Media, Majelan, et d’autres partenaires à venir.

Cette offre rassemble 61 millions d’écoutes et de téléchargements par mois.

Les performances de l’étude CSA Data Consulting sont issues de campagnes diffusées de 2020 à 2022 et ne préjugent pas des performances futures.