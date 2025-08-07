L’audio publicitaire surperforme tous les autres médias pendant le Prime Day 2025 €

|
|
En direct de Podcast Magazine
|
Rédigé par Brulhatour le Jeudi 7 Août 2025 à 09:21 | modifié le Jeudi 7 Août 2025 à 09:21
Selon une étude nationale menée par Quantilope auprès de 925 Américains et publiée le 28 juillet 2025 par Westwood One, les auditeurs de la radio, du streaming musical avec publicité et des podcasts ont été les plus nombreux à effectuer des achats pendant le Prime Day 2025. L’audio ad-supported a surpassé tous les autres médias, y compris la TV, les réseaux sociaux et la vidéo en ligne, en termes de taux d’achat, de dépenses et de réactivité publicitaire.
|
