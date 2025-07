"Advertising Amplified" : la nouvelle action de Radiocentre pour défendre l’audio publicitaire

Le concept créatif de la campagne a été confié à Weber Shandwick, chargé de produire l’ensemble des éléments visuels, tandis que les spots audio ont été réalisés par Radioville. Ces derniers sont interprétés par l’actrice et humoriste britannique Diane Morgan, connue notamment pour ses rôles dans Motherland et Philomena Cunk. Les messages sonores, déclinés en formats de 30, 20 et 10 secondes, mettent en scène des situations comiques.

En complément de l’audio, les visuels de la campagne reprennent la métaphore de l’amplification : des amplis en pleine vibration traduisent l’impact démultiplié de la radio sur l’audience. Certains slogans illustrent cette idée avec force, tels que : "Hit them between the ears" ou encore "DM the brains of 40 million listeners each week with radio advertising".