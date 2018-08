Bernard Poirette quitte RTL pour Europe 1

The Voice, Bernard Poirette, présentait sa dernière matinale sur @RTLFrance ... la radio c est des personnalités , indéniablement celle de Bernard a marqué ... bon vent l ami ...

📻 Dernière matinale du week-end de Bernard Poirette, grande et belle voix de @RTLFrance . Talent, personnalité, culture. Idiot de le laisser partir. cc @ChBaldelli /// Bravo à @Europe1 qui l’accueille ! cc @laurentguimier @guybirenbaum pic.twitter.com/1zzL8ffB6G — Jérôme Godefroy ® (@jeromegodefroy) 5 août 2018

Salut à Poirette (sur un de ces réseaux sociaux qu’il aime négliger) qui fut une voix et un style ô combien reconnaissables drôles décomplexés et originaux de RTL respect de son choix , et amitiés #dernierjournal @rtl

— Elizabeth Martichoux (@EliMartichoux) 5 août 2018