Antoine Billot, lauréat du Prix Littéraire Europe 1 - GMF

Avec ce prix - ayant l’objectif d’honorer le collectif, la solidarité et l’humain - le jury a ainsi souhaité saluer, parmi les 5 ouvrages en lice, ce roman fiction, qui emprunte à la réalité, l’histoire de femmes et d’hommes au sortir de la guerre, en quête de reconstruction. Écrit dans un style qui accompagne le lecteur au fil de l'intrigue, le roman amène à réfléchir sur l'identité, la résilience, le sens de la mémoire, sur l'absence ou encore sur le sentiment d'imposture...

Lancé en 2020 par Europe 1 et GMF, le Prix Littéraire Europe 1 – GMF récompense les valeurs de collectif, de solidarité et d'engagement, à travers une sélection d'ouvrages forts. Son jury accueille chaque année une quinzaine de personnalités et journalistes d'Europe 1, de personnalités issues du monde des Lettres et de la Haute Fonction Publique, de GMF et de 2 auditeurs de la station.