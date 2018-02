Activ Radio en direct de Chalmazel

De nombreuses interviews et des témoignages ont été réalisés sur place par la rédaction pour découvrir la station et raconter son histoire. L’équipe d’Activ a testé les activités et les loisirs proposés de la station de ski. Des défis et des animations ont d'ailleurs été diffusés en live sur la page Facebook de la radio. Ce long direct a également été l’occasion de procéder au tirage au sort du jeu mis en place en partenariat avec la station.

À 11h35 hier matin, l’équipe d’Activ a révélé le nom du gagnant du week-end pour 4 personnes au sein de la station de Chalmazel. Activ Radio remercie la station de Chalmazel et l’Auberge de la Source pour leur accueil qui a permis cette importante délocalisation.