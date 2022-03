franceinfo fait découvrir les coulisses du métier de journaliste

De 10h30 à 11h15, les journalistes de la Cellule du Vrai du Faux proposeront aux élèves de plonger dans les coulisses de leur travail quotidien : traquer les fausses infos et les rumeurs. À partir d’exemples tirés de l’actualité, ils proposent aux classes de suivre un atelier interactif pour aiguiser leur esprit critique et apprendre les bons réflexes pour s’informer. Cécile Ribault-Caillol, Antoine Krempf, Antoine Deiana et Emilie Gautreau expliquenrot toutes les facettes de leur métier et répondent aux questions des élèves.

De 14h à 14h45, Estelle Faure, journaliste à franceinfo et Rémi Chaurand et Agathe Guilhem, journalistes à Astrapi, feront découvrir aux plus jeunes les coulisses de leur podcast "Salut l’info !" et du métier de journaliste.