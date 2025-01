WorldCast Systems dévoile la version 3.4.3 du logiciel Audemat DAB Probe

Conçu pour les réseaux SFN ou MFN, l’Audemat DAB Probe assure une surveillance 24/7 des réseaux DAB, garantissant une analyse continue de la qualité de service (QoS). Il permet un contrôle et une configuration à distance via une interface Web conviviale et propose un système d’alarme entièrement personnalisable, afin d’informer rapidement les opérateurs en cas de problème.

"Nous sommes ravis d’introduire ces nouvelles fonctionnalités qui renforceront la valeur de notre solution sur les marchés DAB", déclare Nathalie Flambard, ingénieure d’application chez WorldCast Systems. Avec plusieurs centaines de systèmes installés, notamment en Europe et en Océanie, l’Audemat DAB Probe se veut comme une solution de référence pour les diffuseurs, les fournisseurs de contenu et les régulateurs, assurant une surveillance et une conformité fiables des signaux DAB.