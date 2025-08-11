|
Le CRTC met en place un fonds temporaire pour soutenir les infos locales à la radio
Rédigé par Brulhatour le Lundi 11 Août 2025 à 13:51 | modifié le Lundi 11 Août 2025 à 13:48
Au Canada, le CRTC met en place un fonds temporaire pour les radios commerciales, visant à soutenir la production d’informations locales dans les petites communautés canadiennes. Ce mécanisme découle de la Loi sur la radiodiffusion modernisée et s’inscrit dans un ensemble plus large de mesures pour renforcer le contenu canadien et autochtone.
