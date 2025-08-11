|
En direct de Podcast Magazine
L’écoute de podcasts au Royaume-Uni atteint un nouveau palier en 2025
Rédigé par Brulhatour le Mardi 12 Août 2025 à 06:27 | modifié le Mardi 12 Août 2025 à 06:27
Edison Research publie l’édition 2025 de The UK Podcast Consumer, qui dresse un panorama complet de l’écoute de podcasts au Royaume-Uni. L’étude détaille l’adoption par le grand public, les usages selon les contextes et les supports, la place des podcasts dans l’audio embarqué et les indicateurs d’un potentiel de croissance, avec des données utiles aux acteurs de la radio et de l’audio digital.
Rédigé le Mardi 12 Août 2025
