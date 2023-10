Tour Vibration 2023 : une édition à succès avec un record de fréquentation

38 artistes ont fait vibrer le public tout au long de ces 5 étapes dont Tom Gregory, Vianney, Vitaa, Ofenbach, Slimane, Hervé, Pierre de Maere, Calema, Jain, Christophe Willem, Black M, Keblack, Sound of Legend etc., leur faisant vivre ainsi un moment inoubliable, le tout dans une ambiance conviviale et familiale.

Chaque soirée a été rendue possible grâce au soutien des collectivités qui ont accueilli le Tour Vibration : mairie de Châteauroux, mairie de Vendôme, mairie de Romorantin, mairie de Sully-sur-Loire, mairie du Mans, comité des fêtes de Sully-sur-Loire, communauté des communes du Romorantinais et Monestois ainsi que les départements de l’Indre et du Loiret.