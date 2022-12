TDF met en service deux émetteurs DAB+

Ces travaux ont consisté à installer un nouveau système antennaire, une cellule de multiplexage et les émetteurs associés. Des travaux d’adaptation des infrastructures ont également été réalisés. Au-delà de la diffusion du DAB+, les infrastructures TDF de Mareuil-Caubert et Neuville-Saint-Amand diffusent également la radio FM et hébergent les opérateurs de téléphonie mobile pour toute l’agglomération.

Opérateur technique de référence pour la diffusion hertzienne de la télévision et de la radio, TDF est engagé dans le développement du DAB+ depuis de nombreuses années. Les laboratoires de TDF ont notamment largement contribué à la définition et la normalisation de cette technologie. TDF est aujourd’hui mobilisé sur le déploiement des services de diffusion du DAB+ sur le territoire métropolitain.