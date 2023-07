Sophie Davant rejoint Europe 1 à partir du 28 août

Sophie Davant sera entourée d'une équipe de trois "chroniqueurs experts" dans leur domaine de prédilection qui seront là pour guider l'auditeur, le tout dans une atmosphère chaleureuse, amicale et musicale. Chaque jour, un nouvel invité fil rouge se joindra à la bande et se prêtera lui aussi au jeu du quiz ; deux heures de divertissement en direct, où la bonne humeur sera le maître-mot.

Diplômée de l’IUT de journalisme de Bordeaux, Sophie Davant a étudié à l’Université de Bordeaux III où elle a obtenu une licence LEA anglais-allemand. Elle commence sa carrière en tant que stagiaire sur Antenne 2 et devient responsable du service météo en 1992, qu’elle présentera jusqu’en 2006. Elle débute à la radio en 1993.