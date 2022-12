Sibyle Veil reconduite à la présidence de Radio France

L’Autorité a également tenu compte, au regard des mutations profondes du média radio, d’une part, "de l’ambition affichée d’approfondir la stratégie du groupe en matière numérique en prenant en compte l’évolution des usages des auditeurs et, d’autre part, de l’accent mis sur le rôle de Radio France dans la structuration du secteur de la radio et de l’audio numérique, à l’échelle nationale comme européenne, ainsi qu’en matière d’innovation".

Enfin, l’Autorité s’est fondée sur les engagements pris par Sibyle Veil pour "poursuivre et renforcer les collaborations au sein de l’audiovisuel public, pour maintenir l’équilibre budgétaire de Radio France, notamment par la maîtrise des dépenses, pour inscrire dans la durée sa responsabilité sociétale et environnementale et pour continuer à associer, par un dialogue social actif, l’ensemble des salariés de l’entreprise à sa nécessaire transformation".