Rumeurs persistantes de changements de têtes à Europe 1

Selon Mediametrie, sur un an l’audience cumulée a baissé de 0.9 point mais, point positif, elle a progressé de 0.2 point par rapport à la précédente étude. Pour autant, ce ne serait pas suffisant pour Arnaud Lagardère. D’autant plus qu’ Europe 1 aurait perdu 19 millions d'euros en 2017, pertes en partie compensées par les bénéfices des stations musicales. Mais Arnaud Lagardère envisagerait une nouvelle fois de changer d’équipe de direction. Selon certaines informations, Frédéric Schlesinger lui aurait remis sa démission quelques jours avant la publication des sondages. Emmanuel Perreau, directeur délégué d'Europe 1 aux programmes et à l'antenne ainsi que Jean Beghin, directeur adjoint du pôle radio, devraient suivre. Quant au sort de Patrick Cohen, il ne serait pas encore certain.