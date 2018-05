Les résultats du Panel Radio en Île-de-France

L’objectif du Panel Radio est de mieux comprendre les comportements des auditeurs sur une période longue (duplications entre stations, transferts d’une station à l’autre, renouvellement et fidélité de l’auditoire...) et d’alimenter les modèles de médiaplanning.

L’étude par panel est complémentaire de l’enquête "126 000 Radio Île-de-France" qui, avec un renouvellement quotidien des individus interrogés, mesure les niveaux d’audience des stations en moyenne quotidienne, ainsi que les profils de leurs auditeurs. Seuls sont mentionnés les stations, réseaux et couplages souscripteurs à l’enquête et atteignant au moins 5 % de couverture maximale sur la période des 21 jours.