Une durée d’écoute record pour Tropiques FM

"Cette 126 000 IDF portant sur la période Janvier-Mars 2018 démontre de nouveau la réussite du format musical de Tropiques FM" souligne la station implantée à Issy-les-Moulineaux. Tropiques FM a gagné 18 000 nouveaux auditeurs en 1 an et 56 000 supplémentaires depuis deux ans. Elle gagne 0.1 de part d'audience ne Île-de-France et 0.6% de PDA en deux ansSur cette vague, la durée d’écoute record de Tropiques FM dépasse toutes les radios musicales privées à Paris sur cette vague (lire également ICI ). À Paris, la radio diffuse ses programmes sur 92.6.