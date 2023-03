Rencontrez l'équipe de NETIA sur le RadioTour

À chacune des étapes du RadioTour , une équipe d’experts NETIA (développeurs, testeurs, spécialistes support) sera disponible pour discuter de vos cas d’usage, trouver des solutions à vos difficultés, vous présenter les nouveautés disponibles, préciser les améliorations que vous souhaitez, et imaginer avec vous les outils audios professionnels de demain.Comment fluidifier la production et la distribution de vos podcasts ? Quels cas d’usage requièrent d’évoluer vers un modèle SaaS ? À l’occasion de le première étape du RadioTour, le 6 avril à Lyon, l’équipe NETIA vous attendra dès la veille, le 5 avril, au Ruck Hôtel, pour vous écouter, débattre et viser ensemble le succès de l’audio qui nous fait vibrer...