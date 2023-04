RadioTour : merci Lyon !

Cette année, le RadioTour fait étape dans 5 villes grâce au soutien de 15 partenaires. En 2023, La Lettre Pro de la Radio propose un nouveau RadioTour avec 5 villes étapes : Lyon (6 avril), Nantes (5 mai), Lille (1er juin), Toulouse (5 octobre) et Marseille (16 novembre). À chaque étape, des tables rondes et des conférences gratuites...

Par ailleurs, et alors que le secteur du podcast se développe à un rythme soutenu et que le marché se structure, l'équipe de Podcast Magazine organise, en marge, du RadioTour, un PodcasTour dans 5 villes : Lyon (5 avril), Nantes (4 mai), Lille (31 mai), Toulouse (4 octobre) et Marseille (15 novembre). Il s'agit d'une happy hour, d'une durée deux heures, proposée la veille de chaque RadioTour.