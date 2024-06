RadioTour à Bruxelles : inscrivez-vous pour participer à l'événement

Pour la première fois, le RadioTour 2024 propose une étape en dehors des frontières hexagonales. Ce jeudi 20 juin à partir de 08h30, La Lettre Pro de la Pro de la Radio accueillera les professionnels de la radio belge pour une journée d'échanges et de prospectives au Novotel Brussels Airport : des conférences, des animations et des rencontres autour des enjeux actuels et futurs de la radio et de l'audio digital en Europe. Une trentaine de professionnels s'expriment parmi lesquels les grandes voix de la radio belge. Parmi les thèmes abordés, l'innovation technologique, les stratégies de contenu et l'importance de la proximité à l'ère du numérique.

La veille, ce mercredi 19 juin, une journée exclusivement sur inscription, permettra aux utilisateurs des outils RCS de découvrir les dernières évolution des logiciels.