Retour en images sur le RadioTour à Bruxelles

Tout au long de cette année, après Rennes, Strasbourg, et donc Bruxelles, nous organiserons deux autres étapes du RadioTour : Montpellier (le 3 octobre) et Grenoble (le 31 octobre). Ce nouveau RadioTour 2024 s’articule autour du futur de la proximité. Ainsi, nous continuerons à nous interroger sur la radio locale et régionale de demain en accueillant, à chaque étape, une quarantaine d’intervenants du cru, auxquels il faut ajouter une grosse centaine de participants à chaque étape. Des journées riches en réflexion et en animations.Vous pouvez retrouver l'ensemble des article consacrés à cette étape bruxelloise ICI . Par ailleurs, le mensuel La Lettre Pro de la Radio propose ce mois-ci un dossier complet dédié au marché radiophonique belge. Vous pouvez le découvrir LÀ.