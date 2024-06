RadioTour à Bruxelles : les audiences en Belgique

Face aux assauts de la concurrence, le média radio se porte bien en Belgique. Sur les dix dernières années, le Centre d’information sur les médias (CIM) constate une stabilité des audiences et de la durée d’écoute, tandis que la radio poursuit, avec succès, sa transition numérique. Un constat : les Belges aiment la radio : le média atteint 80% de la population des plus de 12 ans entre 13 et 2023. Depuis, plusieurs mois, trois stations se partagent les trois premières places : Radio Contact, Nostalgie et VivaCité.

Autre enseignement, et malgré la transformation rapide du paysage, la diminution de la portée quotidienne est plus visible chez les plus jeunes. Cependant, la radio belge est toujours écoutée quotidiennement par plus de 40% des 12-24 ans.