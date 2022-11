A propos du RadioTour

Rencontrer les acteurs locaux sur leur territoire

• Une centaine d’invités par région représentant les principales radios locales et acteurs du territoire



Découvrir les nouvelles tendances

• Un état des lieux des nouveaux usages et des dernières tendances (Podcast, DAB, Smart speakers…)



Comprendre les enjeux locaux actuels

• Un programme de conférences pour couvrir les principaux enjeux de la proximité, de la transformation digitale au niveau local (stratégie, contenus, distribution et monétisation)



Trouver l’inspiration, identifier des solutions

• La présentation de projets innovants et le témoignage de spécialistes (locaux, nationaux et internationaux)



Tester et expérimenter des produits

• Une dizaine de partenaires exposant leurs solutions et services pendant les pauses (fournisseurs, distributeurs, prestataires…)