RadioTour : 5 nouvelles villes étapes en 2024

Le RadioTour se poursuivra donc en 2024 avec de nouvelles villes étapes. Dans chacune de ces villes, ces différentes étapes du RadioTour permettront de rassembler durant une journée les acteurs régionaux de la radio et de l'audio digital et de proposer, gratuitement, des conférences et des tables rondes.Par ailleurs, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à La Bellevilloise, dans le quartier Ménilmontant (rue Boyer, Paris 20) pour une nouvelle édition du Paris Radio Show . Cette nouvelle édition se déroulera les 6 et 7 février 2024. La programmation sera progressivement dévoilée sur le site parisradioshow.com et sur lalettre.pro.