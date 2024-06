RadioTour à Bruxelles : une journée exceptionnelle vous attend !

Ce RadioTour à Bruxelles est une occasion de s’intéresser au format de Classic 21. Cette année, la radio de la RTBF souffle ses 20 bougies. La radio a d’ailleurs proposé à ses auditeurs son Classic 21 Festival, il y a quelques jours pour marquer cet anniversaire. Etienne Dombret, chef éditorial de la station, reviendra sur cet événement, mais aussi sur les défis que devra relever Classic 21 dans la prochaine décennie.L’intelligence artificielle et ses différentes solutions peuvent vous faire gagner un temps précieux. On peut être contre l’IA, mais pas contre vous faire gagner du temps sur des actions rébarbatives et chronophages n’apportant guère de valeur ajoutée à celui ou celle qui en a la charge. Site web de votre podcast, hébergement, transcription, clonage de votre voix, réalisation de vos messages hostread, chapitrages pour Spotify et YouTube, meilleurs moments viraux, publication sur les réseaux sociaux, génération de vos shorts et reels pour TikTok, insta, X… Vous uploadez un fichier (audio ou vidéo) et l’automation fait le reste avec 99% de perfection. Elle vous génère même votre podcast quotidien depuis votre blog ou articles de site web avec un simple flux rss avec votre voix… bluffant.Comme leurs voisins français, les professionnels belges du podcast n’ont pas encore totalement exploré le vaste et prometteur territoire du podcast. Toujours est-il que ces nouveaux formats sont les fondations de nouveaux contenus et donc, de nouvelles audiences.Tour d’horizon animé par Stéphanie Barras et ses invités dont Chloé Levy (animatrice web/radio/podcast sur K.I.F. et Feminitea) et Sandrine Pauwels (Chargée de Projets Audio à la RTBF).À Bruxelles, cette troisième étape du RadioTour 2024 s’achèvera par un Happy Hour proposé par l’équipe de WinMedia. L’entreprise invite les stations belges à découvrir les fonctionnalités non connues de la suite WinMedia autour d'un verre. Un tirage au sort sera organisé parmi les personnes présentes pour gagner un très beau cadeau : une console RODEcaster.Tout au long de cette année, après Rennes, Strasbourg, et Bruxelles, nous organiserons deux autres étapes du RadioTour : Montpellier (le 3 octobre) et Grenoble (le 31 octobre). Ce nouveau RadioTour 2024 s’articule autour du futur de la proximité. Ainsi, nous continuerons à nous interroger sur la radio locale et régionale de demain en accueillant, à chaque étape, une quarantaine d’intervenants du cru, auxquels il faut ajouter une grosse centaine de participants à chaque étape. Des journées riches en réflexion et en animations.