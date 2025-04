Belgique : vers une meilleure couverture pour 4 radios francophones

Concrètement, tout opérateur de réseau autorisé, tout éditeur concerné ou toute personne disposant d’un intérêt légitime est invité à faire valoir son point de vue. Le processus de consultation, prévu pour durer un mois à compter de la publication de l’avis, permet à chacun de soumettre ses observations via un formulaire électronique mis en ligne par le CSA Ce dispositif participatif est une garantie de transparence et d’équilibre dans la gestion du spectre FM. Il reflète l’attention portée par le régulateur aux équilibres techniques et concurrentiels du paysage radiophonique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans un contexte de forte densité de services et de diversité éditoriale, ces ajustements peuvent constituer des enjeux importants pour la qualité de réception, la fidélisation de l’audience ou la viabilité économique des stations concernées.