Les événements professionnels de fin de saison à ne pas manquer

À 15 jours de la fin de la saison, et si on pense déjà aux vacances et, plus encore à la prochaine saison 2024-2025, quelques rendez-vous sont proposés aux professionnels de la radio et de l'audio digital. D'abord, la 3e édition de RedTech qui réunit une soixantaine de dirigeants de radio issus de 20 pays différents. La manifestation qui se tient à Lisbonne se poursuit jusqu'à aujourd'hui. On notera aussi un WorldDAB Automotive à Prague, un RadioTour à Bruxelles et trois nouvelles EAR publiées en juillet.

La saison 2024-2025 démarrera tambour battant avec la 25e du SwissRadioDay à Zurich chez nos voisins suisses le 29 août puis se poursuivra avec les Radiodays Asia et l'IBC à Amsterdam en septembre et avec deux étapes du RadioTour à Montpellier et Grenoble.