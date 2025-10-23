Le RadioTour fait étape à Bordeaux pour explorer les nouveaux leviers de la proximité

Le RadioTour 2025 poursuit son parcours et fera escale à Bordeaux le 4 novembre, à l’Hôtel Pullman Bordeaux Lac. De 8h30 à 17h, radios locales, régionales et nationales se retrouveront autour du thème "Proximité augmentée" pour explorer les nouveaux usages de l’audio, les opportunités offertes par le DAB+, le développement du podcast et les perspectives ouvertes par l’intelligence artificielle dans la production et la relation avec les auditeurs.
Ce rendez-vous, organisé par La Lettre Pro de la Radio (Éditions HF), s’inscrit dans la continuité du cycle 2025, dont chaque étape réunit les acteurs du secteur pour débattre des enjeux d’un média en transformation.
Au programme, une série de tables rondes, conférences et Masterclass Express destinées à favoriser l’échange d’expériences et la diffusion des innovations. Comme à chaque étape, le RadioTour réaffirme sa vocation : créer un espace de dialogue entre professionnels du terrain et décideurs nationaux autour des défis de la proximité, du numérique et de la diversification audio. La journée se conclura par l’Assemblée Générale du SNRL, organisée de 17h à 19h, où les adhérents dresseront le bilan de l’année écoulée et éliront le nouveau Conseil National.