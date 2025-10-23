Le RadioTour fait étape à Bordeaux pour explorer les nouveaux leviers de la proximité

Le RadioTour 2025 poursuit son parcours et fera escale à Bordeaux le 4 novembre, à l’Hôtel Pullman Bordeaux Lac. De 8h30 à 17h, radios locales, régionales et nationales se retrouveront autour du thème "Proximité augmentée" pour explorer les nouveaux usages de l’audio, les opportunités offertes par le DAB+, le développement du podcast et les perspectives ouvertes par l’intelligence artificielle dans la production et la relation avec les auditeurs.

Ce rendez-vous, organisé par La Lettre Pro de la Radio (Éditions HF), s’inscrit dans la continuité du cycle 2025, dont chaque étape réunit les acteurs du secteur pour débattre des enjeux d’un média en transformation.