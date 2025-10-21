L’automne-hiver 2025 s’annonce dense pour les acteurs de la radio et du podcast

Un des espaces du Paris Radio Show 2025 à la Bellevilloise, à Paris. La prochaine édition se tiendra les 3 et 4 février 2026 au même endroit. © Paris Radio Show 2025 – Thouroude
La saison se poursuit sur la côte Est américaine avec le NAB Show New York les 22 et 23 octobre 2025, rendez-vous majeur pour les créateurs, ingénieurs et décideurs de l’audiovisuel. Novembre débutera à Bordeaux, avec le RadioTour 2025 organisé le 4 novembre au Pullman Bordeaux Lac. Conçu par La Lettre Pro de la Radio et Podcast Magazine, l’événement mettra en avant les retours d’expérience et les pratiques émergentes des acteurs régionaux de la radio et de l’audio digital.
Le même jour, le SNRL tiendra son Assemblée Générale Ordinaire sur le même site, de 17h à 19h, en présence de ses adhérents, pour dresser le bilan de l’année et renouveler son Conseil National. Quelques jours plus tard, les 8 et 9 novembre, PodCastres reprendra ses quartiers dans le Tarn pour favoriser les échanges entre créateurs et auditeurs autour du podcast indépendant.
Des indicateurs clés et des conférences internationales
Le 13 novembre, la publication de l’EAR National marquera un temps fort pour les professionnels français : les résultats de septembre et octobre détermineront les tendances de la rentrée et les positions des principales stations. Suivront, les 19 et 20 novembre, le WorldDAB Summit 2025, avec des mises à jour sur la croissance mondiale du DAB+, les dernières avancées techniques 'dont le système DAB+ Automatic Safety Alert) et des échanges autour de la créativité et des stratégies de programmation. La General Assembly se tiendra chez DPG Media (réservée aux membres), suivie d’un Gala Dinner à la salle Horta Art Nouveau Hall et d’un Delegate Tour.
Le 20 novembre, l’EAR Île-de-France permettra d’observer les performances régionales, tandis que le 25 novembre concentrera deux rendez-vous d’envergure : Radio TechCon à Londres, conférence technique et d’ingénierie consacrée à la radio et à l’audio, à l’IET Savoy Place, et Innov’Audio Paris, accueilli par Radio France à partir de 17h30. Organisé par l’ACPM et Médiamétrie, avec le soutien de Kantar Media, l’événement réunira la filière autour des nouveaux usages de l’audio digital et des perspectives de monétisation.
La convergence des médias au cœur de l’hiver
Les 2 et 3 décembre 2025, la 19ᵉ édition du salon Presse & Médias au Futur rassemblera à Paris 1.600 visiteurs, 85 exposants et 65 conférences autour des mutations du secteur. L’édition 2025 mettra l’accent sur la convergence des contenus, l’intelligence artificielle et les nouveaux modèles économiques.
L’année 2026 débutera à Brest, du 28 janvier au 1er février, avec Longueur d’Ondes, festival dédié à la radio et à l’écoute, qui mêle rencontres professionnelles, ateliers et formations autour du podcast et du média radiophonique. Elle se poursuivra les 3 et 4 février à Paris avec le Paris Radio Show 2026, grand rendez-vous des décideurs et acteurs de la radio, du podcast et de l’audio digital à la Bellevilloise, avant de retrouver au printemps, les 4 et 5 avril 2026, PodRennes, autre événement convivial centré sur la création et la diffusion de podcasts indépendants.
Une dynamique collective pour l’audio en mutation
Entre conférences internationales, salons techniques, rencontres régionales et festivals dédiés à la création, la fin d’année 2025 et le premier trimestre 2026 traduisent la vitalité d’un écosystème audio en pleine transformation. Les professionnels de la radio et du podcast disposeront, en l’espace de quelques mois, de tous les leviers pour partager innovations, stratégies et perspectives autour d’un même enjeu : renforcer la place de l’audio dans l’économie des médias contemporains.