Le SNRL tiendra son Assemblée Générale Ordinaire au RadioTour Bordeaux

Le SNRL, organisation représentative des radios associatives en France, a choisi le RadioTour Bordeaux comme cadre de son Assemblée Générale Ordinaire 2025. Ce choix illustre la volonté du syndicat de s’inscrire pleinement dans les échanges professionnels du secteur, en associant sa gouvernance annuelle à un événement fédérateur de la filière radio et audio digitale.
L’Assemblée se tiendra le mardi 4 novembre 2025, de 17h à 19h, à l’hôtel Pullman Bordeaux Lac, situé avenue Jean-Gabriel Domergue (33300 Bordeaux). L’établissement, à proximité immédiate du Palais des congrès et du Casino Théâtre Barrière, offrira un cadre propice à la rencontre et à la réflexion collective.
Bilan, perspectives et élection du Conseil National
Cette Assemblée Générale permettra aux adhérents du SNRL de faire le point sur l’année écoulée, marquée par un contexte économique incertain et une vigilance accrue sur les financements publics dédiés aux radios associatives. Elle sera également l’occasion de procéder à l’élection du nouveau Conseil National ainsi qu’à celle de la présidence du syndicat. Des échanges sont prévus autour des grands enjeux de la saison 2025-2026 : mutation numérique, équilibre économique des structures, et accompagnement des radios locales dans leurs projets de diffusion, notamment sur le DAB+.
Une participation possible en présentiel et à distance
Le SNRL précise que les adhérents qui ne pourront se déplacer à Bordeaux auront la possibilité de suivre l’Assemblée en visioconférence. Un lien de connexion sera communiqué prochainement par la déléguée générale à celles et ceux qui en feront la demande.
Les professionnels intéressés par le RadioTour Bordeaux, organisé le même jour, retrouveront le programme complet et les modalités d’inscription sur le site ConnectOnAir.