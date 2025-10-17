Le SNRL tiendra son Assemblée Générale Ordinaire au RadioTour Bordeaux

Le SNRL, organisation représentative des radios associatives en France, a choisi le RadioTour Bordeaux comme cadre de son Assemblée Générale Ordinaire 2025. Ce choix illustre la volonté du syndicat de s’inscrire pleinement dans les échanges professionnels du secteur, en associant sa gouvernance annuelle à un événement fédérateur de la filière radio et audio digitale.

L’Assemblée se tiendra le mardi 4 novembre 2025, de 17h à 19h, à l’hôtel Pullman Bordeaux Lac, situé avenue Jean-Gabriel Domergue (33300 Bordeaux). L’établissement, à proximité immédiate du Palais des congrès et du Casino Théâtre Barrière, offrira un cadre propice à la rencontre et à la réflexion collective.