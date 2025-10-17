La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 17 Octobre 2025 - 12:10

Le WorldDAB Summit 2025 se tiendra à Anvers le 20 novembre


Le WorldDAB Summit 2025 se déroulera le 20 novembre à Anvers, au siège de DPG Media. L’événement réunira les acteurs majeurs de la radio numérique, des constructeurs automobiles et des technologies audio. Un programme dense d’échanges et d’innovations autour du DAB+ qui façonne l’avenir de la radio mondiale.



Le WorldDAB Summit 2025 s’annonce comme un rendez-vous central pour les professionnels du broadcast et de l’audio digital. L’édition de cette année mettra en avant les avancées du DAB+, la norme de diffusion numérique qui continue d’étendre sa couverture en Europe et au-delà. Organisée en partenariat avec DPG Media, la journée du 20 novembre (de 09h à 15h30 CET) sera précédée d’un programme complet dès le 19 novembre, incluant l’assemblée générale, une visite du musée MAS Museum aan de Stroom et un dîner de gala dans le hall Art Nouveau Horta.
Parmi les premières annonces phares, Jonathan Wall, directeur de BBC Sounds, prendra la parole pour évoquer le lancement des trois premières stations musicales de la BBC diffusées en DAB+ : Radio 1 Anthems, Radio 1 Dance et Radio 3 Unwind.

Cette évolution marque un tournant dans la stratégie numérique du groupe public britannique, qui souhaite élargir son offre à des publics jusque-là peu représentés. Selon Jonathan Wall, il s’agit de "poursuivre la mission de la BBC : rendre la radio plus dynamique, plus inclusive et tournée vers l’avenir".

Une convergence entre diffusion, automobile et technologie

Le sommet réunira dirigeants de radios publiques et privées, acteurs du secteur automobile et experts technologiques. Ensemble, ils débattront des innovations liées à la connectivité des véhicules, à la mesure d’audience en environnement numérique et à la place du DAB+ dans l’écosystème média hybride.
L’événement se veut un lieu d’échanges "de confiance", selon le WorldDAB, où les entreprises, les pays et les diffuseurs (publics comme commerciaux) se rencontrent pour construire une vision commune du futur de la radio.

Un rendez-vous qui mêle réflexion et expérience

Outre les sessions de travail, les participants pourront découvrir Anvers sous un autre angle grâce à la visite guidée du MAS, limitée à 50 personnes et organisée le 19 novembre après-midi. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de WorldDAB, avec une formule “first come, first served”.
L’organisation encourage à "faire de cette conférence une véritable expérience" mêlant échanges professionnels et découvertes culturelles.

