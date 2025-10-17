Le WorldDAB Summit 2025 se tiendra à Anvers le 20 novembre

Le sommet réunira dirigeants de radios publiques et privées, acteurs du secteur automobile et experts technologiques. Ensemble, ils débattront des innovations liées à la connectivité des véhicules, à la mesure d’audience en environnement numérique et à la place du DAB+ dans l’écosystème média hybride.

L’événement se veut un lieu d’échanges "de confiance", selon le WorldDAB, où les entreprises, les pays et les diffuseurs (publics comme commerciaux) se rencontrent pour construire une vision commune du futur de la radio.