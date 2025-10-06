Longueur d’ondes revient pour sa 22e édition dédiée à la radio et à l’écoute

Créée en 2002, l’association Longueur d’ondes organise chaque année un festival consacré à la radio et à l’écoute. Pour sa 22e édition, l’événement se tiendra à Brest du 28 janvier au 1er février 2026. Cette manifestation s’inscrit dans la continuité d’un travail de valorisation de la création radiophonique dans toutes ses dimensions artistiques, journalistiques et culturelles.

Le festival proposera des séances d’écoute en son immersif, des enregistrements d’émissions en public, des tables rondes et des rencontres professionnelles. L’objectif est de réunir à la fois les artisans de l’audio et du journalisme, les curieux et les passionnés, mais aussi les jeunes auditeurs, grâce à une programmation adaptée à tous les âges et à tous les usages.

