Longueur d’ondes revient pour sa 22e édition dédiée à la radio et à l’écoute


Du 28 janvier au 1er février 2026, Brest accueillera la 22ᵉ édition du festival Longueur d’ondes. Consacré à la radio et à l’écoute, l’événement réunit professionnels de l’audio, journalistes, créateurs sonores et publics de tous âges. Entre séances immersives, enregistrements en direct, débats et formations, Longueur d’ondes demeure un lieu majeur de réflexion et de pratiques radiophoniques.



Créée en 2002, l’association Longueur d’ondes organise chaque année un festival consacré à la radio et à l’écoute. Pour sa 22e édition, l’événement se tiendra à Brest du 28 janvier au 1er février 2026. Cette manifestation s’inscrit dans la continuité d’un travail de valorisation de la création radiophonique dans toutes ses dimensions artistiques, journalistiques et culturelles.
Le festival proposera des séances d’écoute en son immersif, des enregistrements d’émissions en public, des tables rondes et des rencontres professionnelles. L’objectif est de réunir à la fois les artisans de l’audio et du journalisme, les curieux et les passionnés, mais aussi les jeunes auditeurs, grâce à une programmation adaptée à tous les âges et à tous les usages.


Longueur d’ondes ne se limite pas à un festival : il constitue également un espace de formation professionnelle spécialisé dans les métiers de la radio et du podcast. Chaque édition offre des ateliers et des temps d’échange entre professionnels, permettant aux acteurs du secteur de consolider leurs compétences et de partager leurs pratiques.
Au-delà du festival, l’association mène une activité continue. Elle développe des ateliers d’éducation aux médias radiophoniques auprès de divers publics et alimente la plateforme de podcasts Oufipo.fr, qui prolonge la valorisation des créations sonores bien au-delà des dates de l’événement.

Frédéric Brulhatour
