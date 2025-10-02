Innov’Audio Paris 2025 réunit la filière radio et audio à Radio France

Vous aimerez aussi
Depuis 2017, Innov’Audio Paris s’impose comme un point de rencontre incontournable pour les professionnels de l’audio en France. Radios, producteurs de podcasts, éditeurs, plateformes, régies publicitaires, agences et annonceurs participent chaque année à cette rencontre qui propose de décrypter les mutations de l’audio et d’analyser les perspectives pour le secteur.
Coorganisé par l’ACPM et Médiamétrie depuis 2022, l’événement bénéficie également du soutien de Kantar Media. L’édition 2025 aura lieu le mardi 25 novembre à partir de 17h30 à la Maison de la Radio et de la Musique à Radio France, avec un lancement des débats à 18h. Les inscriptions sont ouvertes, sous réserve de validation par les organisateurs. L’accès se fera sur présentation d’un billet électronique avec QR code.
L’événement rassemblera les acteurs de l’écosystème audio digital autour de tables rondes et d’interventions d’experts. Les discussions porteront sur les innovations, les évolutions des usages, les perspectives économiques et les bénéfices pour l’ensemble de la filière audio. Cette rencontre sera l’occasion d’un dialogue entre éditeurs, producteurs et décideurs afin de dresser un état des lieux du marché.