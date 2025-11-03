Le RadioTour fait résonner la radio et l’audio digital en Nouvelle-Aquitaine

Chaque partenaire du RadioTour Bordeaux disposera d’une minute pour présenter ses produits ou ses services. Tout au long de cette journée du 9 octobre, vous aurez également la possibilité de les rencontrer sur un espace dédié pour évoquer vos besoins et partager avec eux vos problématiques liées à la programmation, l'information, l'habillage ou la distribution de vos contenus. Avec l'aimable participation de Jean-Marc Dubreuil (WorldDAB), Paul Guibouret (SAVE Diffusion), Philippe Codogno (WorldCast Systems), Tiphaine Chevé (RadioKing), Benoit Drouet (TDF) et Stéphane Payre (towerCast).Pour souffler un peu, le public présent pourra rencontrer la quinzaine de partenaires présents au RadioTour Bordeaux. Une occasion de découvrir les produits et les services, de faire le point sur les évolutions technologiques et numériques, d'échanger autour des problématiques concrètes de motorisation de vos programmes.Dans un environnement médiatique de plus en plus fragmenté, comment les radios peuvent-elles créer une proximité tangible avec leurs audiences, à la fois sur le terrain (événements, rencontres locales, reportages de proximité) et en ligne (réseaux sociaux, interaction en direct, contenus locaux) ? Cette session propose des regards croisés entre professionnels de radios aux profils bien distincts, afin de confronter leurs retours d’expérience, leurs stratégies et leurs enjeux. Elle met en lumière les bonnes pratiques pour engager l’audience au plus près du réel, construire une "présence de terrain" qui complète la diffusion radiophonique, orchestrer les passerelles entre actions locales et contenus numériques, et mesurer l’impact de cette proximité dans l’écoute, l’image et la fidélité. Avec les points de vue de Jean-Charles Verhaeghe (Totem), Wilfrid Tocqueville (ForEver et Sweet FM), Elsa (La Clé des ondes), Michelle Lestelle (Radio Nos Bordeaux).La Lettre Pro distingue Edgar Gomez, directeur de Radio Blackbox, pour son parcours exemplaire et son engagement de longue date en faveur de la diversité et de l’inclusivité. Depuis plus de 30 ans, Blackbox fait résonner la richesse culturelle de la Gironde et accompagne la diaspora africaine à travers une programmation musicale et éditoriale ouverte, fédératrice et positive. L’échange reviendra sur son parcours, sa vision de la radio de proximité et le rôle essentiel des médias locaux dans la cohésion sociale.L’ACPM, tiers de confiance des médias, contrôle et certifie depuis 2013 la diffusion digitale des radios, en France et à l’étranger. Cette certification repose sur trois indicateurs clés : le nombre d’écoutes actives, la durée totale d’écoute et la durée moyenne d’écoute. En publiant régulièrement des classements nationaux et régionaux, l’ACPM met en valeur l’ensemble des radios, des grands réseaux aux stations locales, et permet à chaque acteur de se situer sur son marché. Rendez-vous le 4 novembre, lors du Radio Tour, pour découvrir avec Sébastien Manaches, dans la présentation de l’ACPM, les chiffres clés et le classement des radios en région.L’audio connaît aujourd’hui une mutation profonde : nouveaux supports, nouvelles pratiques d’écoute, nouvelles attentes du public. Du DAB+ aux podcasts, des enceintes connectées aux expériences immersives et ludiques, les usages se multiplient et transforment la relation entre les médias et leurs auditeurs. Cette session explore comment les professionnels de la radio et de l’audio peuvent transformer ces évolutions en opportunités : repenser leurs récits, développer des expériences d’écoute plus personnelles, mobiles, contextuelles et engageantes, et renforcer leurs compétences multimédias pour s’adapter à un monde désormais pleinement multiplateforme. Avec Frédéric Courtine (Mediameeting), Olivier Uguen Maître de conférence à l'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine), Hélène Perret (fondatrice de Unendliche Studio) et Teixa Ihidoy (directrice de Euskal Irratiak).Quatre-vingt-dix minutes chrono ! Sous la forme d’un speed-meeting, les radios de Nouvelle Aquitaine pourront se rencontrer et échanger autour de verre et se restaurer. Elles pourront aussi rencontrer et discuter avec la quinzaine de partenaires présents lors de cette étape du RadioTour 2025 à Bordeaux. Comme l’ensemble des animations de la journée, ce cocktail déjeunatoire est gratuit.