Le RadioTour fait résonner la radio et l’audio digital en Nouvelle-Aquitaine

Au-delà des échanges et des retours d’expérience, cette étape bordelaise sera aussi l’occasion de rencontrer les acteurs institutionnels et techniques qui accompagnent la filière au quotidien, parmi lesquels l’Arcom et l’ensemble des partenaires qui rendent possible l’organisation de cette journée. Une opportunité rare pour dialoguer directement avec ceux qui façonnent l’avenir du média, du terrain à la régulation.
Après une première étape à Boulogne-Billancourt le RadioTour s’installe à Bordeaux pour une journée de réflexion, de partages et d’inspirations consacrée à la radio et à l’audio digital. Au programme : études exclusives, débats sur la proximité, nouvelles formes d’écoute, masterclass express et rencontres avec les partenaires techniques du secteur.
Après une première étape à Boulogne-Billancourt le RadioTour s’installe à Bordeaux pour une journée de réflexion, de partages et d’inspirations consacrée à la radio et à l’audio digital. Au programme : études exclusives, débats sur la proximité, nouvelles formes d’écoute, masterclass express et rencontres avec les partenaires techniques du secteur.
Fait inédit, cette édition accueillera pour la première fois l’Assemblée Générale Ordinaire du SNRL, moment fort de la vie des radios associatives, symbole d’un engagement collectif en faveur du pluralisme et de la vitalité du média de proximité.
Pour assister à l'ensemble des animations, vous devez vous inscrire ICI.
Pour assister à l'ensemble des animations, vous devez vous inscrire ICI.
Le programme minute par minute
08h30 - 09h00
Inscriptions et rencontres avec les partenaires
Pour celles et ceux qui n’auraient pas téléchargé leur badge d’accès gratuit, l’équipe de La Lettre Pro de la Radio vous permettra de l’imprimer à l’entrée de cette nouvelle étape du RadioTour 2025. Vous disposerez ensuite de 30 minutes pour découvrir les lieux et rencontrer les partenaires de cette nouvelle journée.
09h00 - 09h20
Coup de Cœur Podcast Magazine
Podcast Magazine distingue François Defossez pour son travail avec Mediarama, devenu une référence dans l’exploration des tendances médias et de la transformation du secteur. À travers ses entretiens, il donne la parole aux acteurs qui façonnent l’avenir des médias
09h20 - 09h30
Proximité augmentée : temps forts et Masterclass Express
La matinée du RadioTour Bordeaux mettra en lumière les grands enjeux du média : audiences et panorama radiophonique en Nouvelle-Aquitaine (Médiamétrie/Acom), radios locales inspirantes et puissantes, proximité sur le terrain et en ligne, diffusion multiplateformes. L’après-midi, place aux Masterclass Express : formats courts et concrets pour booster vos pratiques autour de thèmes phares : info locale et confiance, monétisation/podcast et technique/streaming.
09h30 - 09h50
Nouvelle Aquitaine : qui écoute quoi, où et comment ?
Une session ludique et participative pour plonger au coeur des audiences et du paysage radio francilien ! Grâce à un quiz interactif via l’app Kahoot!, le public découvrira en direct les chiffres exclusifs de Médiamétrie sur l’écoute radio dans les différents départements de Nouvelle Aquitaine, avec des focus sur les spécificités locales et les comportements d’auditeurs. Animée par Guy Detrousselle (Médiamétrie), cette présentation donnera aussi accès à l’ensemble des chiffres via QR Code. Puis, Nathalie Richard (Arcom) prendra le relais pour décrypter le paysage radiophonique régional, ses évolutions et les grands chantiers en cours, toujours sous la forme d’un quizz interactif pour engager et surprendre l’audience. Un rendez-vous à la fois instructif, dynamique et fun pour comprendre le paysage radio du Sud Ouest autrement !
09h50 - 10h20
Les super-pouvoirs du local : radios inspirantes, proximité et impact
À l’heure du tout-digital et de la concurrence accrue pour capter l’attention, les radios locales restent des acteurs clés du lien social et culturel. Dirigeants de radios publiques, privées et associatives partageront leur vision : comment incarner la proximité en Nouvelle Aquitaine, séduire de nouveaux publics, relever les défis du numérique et de l’IA, et renforcer l’impact d’un média qui demeure le plus proche des auditeurs. Avec la participation de Julien Leclercq président du Groupe COM'Presse (47FM), Marie-Aude Henneresse directrice de RCF Bordeaux, Xavier Ridon directeur de La Clé des ondes et Hervé Delrieu directeur de Fréquence Grands Lacs (FGL).
14h00 - 14h15
ICI : une marque, un territoire, un média global : la communication au cœur de la proximité
À Bordeaux, le RadioTour mettra en lumière la transformation du réseau ICI de Radio France, devenu une véritable marque de territoire. Durant 15 minutes, Pierrick Jagoret, responsable de la communication, reviendra sur le changement d’identité, les matinales filmées avec France 3 et l’intégration croissante du web et des réseaux sociaux au service d’une information de proximité toujours plus connectée aux habitants.
14h30 - 15h00
Masterclass Express - Info locale : moteur d’écoute et de confiance ?
L’information locale reste-t-elle un atout stratégique pour les radios ? À travers les résultats exclusifs de l’étude IFOP commandée par Mediameeting/a2prl, cette session explore la valeur perçue de l’info dans les programmes, son rôle dans la fidélisation et la confiance des auditeurs, et les attentes spécifiques du public vis-à-vis des radios locales et associatives. L’information locale reste-t-elle un atout stratégique pour les radios ? À travers les résultats exclusifs de l’étude IFOP commandée par Mediameeting/a2prl, cette session explore la valeur perçue de l’info dans les programmes, son rôle dans la fidélisation et la confiance des auditeurs, et les attentes spécifiques du public vis-à-vis des radios locales et associatives. Nicolas Billy (Agence A2PRL) dévoilera les résultats d'une intéressante étude menée avec l'Ifop. Inscriptions ICI
15h00 - 15h30
Masterclass Express - Comment générer des revenus locaux avec les podcasts ?
Sur le marché local, les podcasts représentent une nouvelle source d’audience et de revenus pour les radios en quête de diversification.
Les podcasts séduisent de nouveaux clients dans des secteurs comme l’industrie, les collectivités, les musées, le tourisme, les organismes de formation et de grandes entreprises implantées localement qui n’avaient jusqu’ici aucun intérêt à communiquer en radio. Qui sont les clients locaux, quels tarifs pratiquer, comment argumenter ? Lors de cette masterclass vous découvrirez plusieurs exemples de radios qui ont généré des revenus à travers le sponsoring, la production de podcast d’entreprise ou l'intégration d’annonceur dans un épisode. Avec Jean-François Duplaix et Michel Colin (Médiatic Conseils). Inscriptions ICI.
15h30 - 16h00
Masterclass Express - Optimiser vos campagnes publicitaires sur le digital (Streaming et podcast)
Lors de cette mini-masterclass animée par Lionel Guiffant directeur général de RCS Europe, vous découvrirez comment fonctionne et comment optimiser vos campagnes publicitaires sur le digital : priorisation, règles, cascading, analyse et pertinence des datas. Inscriptions : ICI
16h15 - 17h00
[able ronde - Financement et pérennité des radios associatives : FSER et soutien public en question
Face à une réduction historique (près de - 44% du Fonds de soutien à l’expression radiophonique dans le projet de loi de finances 2026) es radios associatives se retrouvent à un carrefour : comment maintenir leur mission d’information de proximité, de lien social et de pluralisme médiatique dans un contexte de fragilisation des financements publics ? Ce débat réunira acteurs des radios, décideurs publics et experts pour questionner les modèles de soutien, envisager des pistes de diversification de ressources et réfléchir à la pérennité de ce secteur d’intérêt général. Avec les réactions de Sylvain Delfau (président du SNRL), Nathalie Richard (Secrétaire général de l'Arcom Bordeaux) et Jean-Marc Courrèges-Cenac (co-président de la CNRA).
Avant le Paris Radio Show
Chaque étape du RadioTour est une occasion unique de rencontrer, échanger et anticiper les grandes mutations du média radio. Celle de Bordeaux ne fera pas exception : radios locales, responsables associatifs, experts techniques et professionnels de l’audio digital y partageront leurs pratiques et leurs visions.
L’accès est gratuit sur inscription, mais les places sont limitées : inscrivez-vous dès maintenant pour participer à cette journée exclusive avant le Paris Radio Show 2026, qui se tiendra les 3 et 4 février à La Bellevilloise, point d’orgue de la saison radiophonique.
L’accès est gratuit sur inscription, mais les places sont limitées : inscrivez-vous dès maintenant pour participer à cette journée exclusive avant le Paris Radio Show 2026, qui se tiendra les 3 et 4 février à La Bellevilloise, point d’orgue de la saison radiophonique.