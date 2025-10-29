La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 29 Octobre 2025 - 05:35

L’audio passe à l’action au Paris Radio Show 2026


Le Paris Radio Show revient les 3 et 4 février 2026 à La Bellevilloise autour du thème "Audio Action". Deux jours dédiés aux décideurs et professionnels de l’audio digital, de la radio et du podcast pour comprendre, échanger et construire les stratégies audio de demain, entre innovations, rencontres, solutions concrètes et networking créatif.



Dans un secteur où les frontières entre radio, streaming et podcast s’effacent, ce rendez-vous professionnel mettra l’accent sur la mise en œuvre concrète des stratégies audio : comment agir, innover et collaborer. Décideurs, producteurs, podcasteurs et acteurs techniques s’y retrouveront pour deux jours de conférences, meetups et networking, autour d’un mot d’ordre : faire de l’audio un levier d’action et d’impact.
Le programme de l'édition 2026 du Paris Radio Show, actuellement en cours d’élaboration, réservera de nombreuses nouveautés, avec des formats repensés, de nouveaux intervenants et des thématiques ancrées dans les transformations du secteur.

Tags : audio digital, événement, Paris Radio Show



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


