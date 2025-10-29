L’audio passe à l’action au Paris Radio Show 2026

Vous aimerez aussi
Dans un secteur où les frontières entre radio, streaming et podcast s’effacent, ce rendez-vous professionnel mettra l’accent sur la mise en œuvre concrète des stratégies audio : comment agir, innover et collaborer. Décideurs, producteurs, podcasteurs et acteurs techniques s’y retrouveront pour deux jours de conférences, meetups et networking, autour d’un mot d’ordre : faire de l’audio un levier d’action et d’impact.
Le programme de l'édition 2026 du Paris Radio Show, actuellement en cours d’élaboration, réservera de nombreuses nouveautés, avec des formats repensés, de nouveaux intervenants et des thématiques ancrées dans les transformations du secteur.
