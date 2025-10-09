Quelques temps forts au RadioTour Paris Île-de-France

Ouverture à 09h au Mercure Paris Boulogne. Le RadioTour Paris Île-de-France a démarré dans l’amphithéâtre, avec plus de 150 professionnels inscrits pour une journée d’échanges et de retours d’expérience.
Laurent Petitguillaume mis à l’honneur. La Lettre Pro de la Radio lui remet son “Coup de Cœur” pour Radio Restos, symbole d’une radio solidaire, 40 ans après l’appel de Coluche.
Table ronde “super-pouvoirs du local”. Yann Chouquet (ICI), Olivia Valli (Groupe 1981) et Nicolas Calmels (SNRL) partagent leurs leviers de proximité, d’animation d’audience et d’impact en Île-de-France.
Audiences franciliennes en live. Guy Detrousselle (Médiamétrie) anime le quiz interactif "Qui écoute quoi, où et comment ?", chiffres à l’appui, pour prendre le pouls de la radio en Île-de-France.
Étienne Pépin (RCF Radio Notre Dame), Magued Rabia (ICI Paris Île-de-France) et Philippe Fischer (Radio Campus Paris) partagent leurs bonnes pratiques pour engager sur le terrain et en ligne.
Romain Laleix rappelle que la proximité est un atout stratégique pour la radio et fait le point sur l’avenir de la FM, le développement du DAB+ et l’actualité réglementaire.
Tout au long de la journée, les partenaires présenté leurs outils et services, échangé avec les visiteurs et répondu aux besoins concrets des équipes antenne et régie.