À Bordeaux, le RadioTour a pris l’accent du Sud-Ouest

Le RadioTour a une nouvelle fois confirmé sa vocation de rencontre et de partage entre acteurs du média radio et de l’audio digital. Parmi les moments marquants de cette étape : l’assemblée générale ordinaire du SNRL, la présentation des dernières études de l’ACPM sur l’écoute numérique en Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu’une table ronde retransmise en direct consacrée à l’avenir préoccupant du FSER, au cœur des discussions du secteur associatif.

Les échanges ont aussi porté sur la transition numérique des radios régionales, les opportunités du DAB+, et les nouveaux usages audio. Une journée riche, rythmée par les démonstrations, les interviews en public et les retrouvailles entre professionnels, rendue possible grâce au soutien de douze partenaires fidèles, présents à chaque étape de la tournée nationale.