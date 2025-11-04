La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 4 Novembre 2025 - 16:00

À Bordeaux, le RadioTour a pris l’accent du Sud-Ouest


Sous le soleil de Bordeaux, le RadioTour a fait halte ce mardi 4 novembre au Pullman Bordeaux Lac. Entre tables rondes, innovations technologiques, rencontres, études exclusives et échanges nourris, près de 150 professionnels de la radio et de l’audio digital venus de toute la Nouvelle-Aquitaine ont participé à cette étape particulièrement animée.



Le RadioTour a une nouvelle fois confirmé sa vocation de rencontre et de partage entre acteurs du média radio et de l’audio digital. Parmi les moments marquants de cette étape : l’assemblée générale ordinaire du SNRL, la présentation des dernières études de l’ACPM sur l’écoute numérique en Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu’une table ronde retransmise en direct consacrée à l’avenir préoccupant du FSER, au cœur des discussions du secteur associatif.
Les échanges ont aussi porté sur la transition numérique des radios régionales, les opportunités du DAB+, et les nouveaux usages audio. Une journée riche, rythmée par les démonstrations, les interviews en public et les retrouvailles entre professionnels, rendue possible grâce au soutien de douze partenaires fidèles, présents à chaque étape de la tournée nationale.

Chaque étape du RadioTour est une occasion unique de rencontrer, échanger et anticiper les grandes mutations du média radio. Celle de Bordeaux n'a pas fait exception : radios locales, responsables associatifs, experts techniques et professionnels de l’audio digital y ont partagé leurs pratiques et leurs visions.
Prochain rendez-vous, le Paris Radio Show 2026, qui se tiendra les 3 et 4 février à La Bellevilloise, point d’orgue de la saison radiophonique. 

