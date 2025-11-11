La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo n°183 vient de paraître

Vous aimerez aussi
Avec 162 500 auditeurs quotidiens et une forte dynamique numérique, le Groupe ISA confirme sa solidité dans un contexte de marché tendu. Dans un entretien exclusif, Michael Leveque, directeur des programmes, revient sur les fondamentaux du groupe : la proximité territoriale, l’essor du DAB+, la montée en puissance du digital audio et la cohésion d’équipes locales engagées.
Dans une visite guidée exclusive des studios d’AirZen Radio, situés quartier Bacalan à Bordeaux, Frédéric Courtine dévoile les coulisses d’une antenne singulière, fondée sur la bienveillance, la qualité sonore et un rythme apaisé. Une radio nationale qui s’impose comme une alternative sereine et inspirante dans le paysage audio français.
Un numéro tourné vers l’humain et les territoires
Entre innovation technologique et ancrage local, L’Hebdo n°183 rend hommage à celles et ceux qui font vivre la radio avec passion et exigence. Cohérence éditoriale, énergie collective, ouverture au digital : la radio confirme qu’elle reste un média de lien, de sens et d’émotion.
En complément, L’Hebdo propose chaque semaine la Playlist de la rédaction, les chiffres clés du secteur, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels.
Le numéro 183 est disponible dès aujourd’hui sur lalettre.pro
