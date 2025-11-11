La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo n°183 vient de paraître

Avec 162 500 auditeurs quotidiens et une forte dynamique numérique, le Groupe ISA confirme sa solidité dans un contexte de marché tendu. Dans un entretien exclusif, Michael Leveque, directeur des programmes, revient sur les fondamentaux du groupe : la proximité territoriale, l’essor du DAB+, la montée en puissance du digital audio et la cohésion d’équipes locales engagées.

Dans une visite guidée exclusive des studios d’AirZen Radio, situés quartier Bacalan à Bordeaux, Frédéric Courtine dévoile les coulisses d’une antenne singulière, fondée sur la bienveillance, la qualité sonore et un rythme apaisé. Une radio nationale qui s’impose comme une alternative sereine et inspirante dans le paysage audio français.