La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

AirZen Radio, l’art de faire du bien sans faire de bruit €



Lorsque Frédéric Courtine évoque la naissance d’AirZen Radio, il parle d’abord d’un « potentiel ». Celui d’un lieu, face à la Garonne, qui respire l’avenir, mais surtout celui d’un média conçu nativement pour le numérique, en dehors des cadres traditionnels. « On a tout pensé pour que la radio soit 100 % numérique, sans rien d’analogique. » Une décision qui répond à un appel d’offres historique lancé en 2018 pour des radios nationales DAB+, une première en France. L’équipe saisit alors cette occasion inédite pour proposer une approche nouvelle, loin des formats usés. « On voulait sortir du bruit ambiant, des faits divers, de la peur constante », explique Frédéric Courtine. Le choix éditorial se fait naturellement : une radio 100 % positive, dédiée au journalisme de solutions, aux thématiques autour du mieux vivre, mieux consommer ou encore mieux travailler. Une ligne claire, assumée, et qui séduit un public lassé de l’information anxiogène.
 
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
AirZen Radio, l’art de faire du bien sans faire de bruit
AirZen Radio, l’art de faire du bien sans faire de bruit
Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication