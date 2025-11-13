AirZen Radio, l’art de faire du bien sans faire de bruit €

Lorsque Frédéric Courtine évoque la naissance d’AirZen Radio, il parle d’abord d’un « potentiel ». Celui d’un lieu, face à la Garonne, qui respire l’avenir, mais surtout celui d’un média conçu nativement pour le numérique, en dehors des cadres traditionnels. « On a tout pensé pour que la radio soit 100 % numérique, sans rien d’analogique. » Une décision qui répond à un appel d’offres historique lancé en 2018 pour des radios nationales DAB+, une première en France. L’équipe saisit alors cette occasion inédite pour proposer une approche nouvelle, loin des formats usés. « On voulait sortir du bruit ambiant, des faits divers, de la peur constante », explique Frédéric Courtine. Le choix éditorial se fait naturellement : une radio 100 % positive, dédiée au journalisme de solutions, aux thématiques autour du mieux vivre, mieux consommer ou encore mieux travailler. Une ligne claire, assumée, et qui séduit un public lassé de l’information anxiogène.
- ⛬ MENU
- Alors là, Chapeau !
- Petites annonces
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- ---------
- S'abonner / Adhérer
- ---------
- Agenda Audio&Radio
- Boutique
- PodcastMagazine.fr
- RedTech.pro
- Annonces
- Le MAG
- Club HF
- Pub