AirZen Radio, l’art de faire du bien sans faire de bruit



Lorsque Frédéric Courtine évoque la naissance d’AirZen Radio, il parle d’abord d’un « potentiel ». Celui d’un lieu, face à la Garonne, qui respire l’avenir, mais surtout celui d’un média conçu nativement pour le numérique, en dehors des cadres traditionnels. « On a tout pensé pour que la radio soit 100 % numérique, sans rien d’analogique. » Une décision qui répond à un appel d’offres historique lancé en 2018 pour des radios nationales DAB+, une première en France. L’équipe saisit alors cette occasion inédite pour proposer une approche nouvelle, loin des formats usés. « On voulait sortir du bruit ambiant, des faits divers, de la peur constante », explique Frédéric Courtine. Le choix éditorial se fait naturellement : une radio 100 % positive, dédiée au journalisme de solutions, aux thématiques autour du mieux vivre, mieux consommer ou encore mieux travailler. Une ligne claire, assumée, et qui séduit un public lassé de l’information anxiogène.

Entrez votre login et mot de passe ou inscrivez-vous

Plus d'informations sur cette page : Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html Déjà inscrit ? AirZen Radio, l’art de faire du bien sans faire de bruit Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025