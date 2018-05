Réforme de l’audiovisuel public : première étape ce lundi

Selon Le Parisien , une première réunion est organisée ce lundi à Matignon aux côtés des membres du gouvernement concernés : la ministre de Culture Françoise Nyssen, le ministre des comptes public Gérald Damarnin et les deux présidentes de Radio France et France Télévisions. Si "ça va tanguer à France Télé" comme le titre le journal, les contours de Radio France devraient être relativement épargnés mais des économies devraient être demandées. La fusion France 3 – France Bleu ne semble plus d’actualité, même si des coopérations vont être lancées autour des émissions politiques et des matinales. "Il y a huit types de projets en expérimentation" révélait Sibyle Veil lors du Comité d’Entreprise de Radio France mercredi dernier.