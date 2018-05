"Sibyle Veil à Radio France ? Rien n'était joué d'avance !"

LLPR - En tant que doyen du Conseil, vous remplacez temporairement Olivier Schrameck à la présidence du CSA. Comment avez-vous abordé cette mission ces dernières semaines ? Et quel bilan en tirez-vous ?

Nicolas Curien - C’était un défi personnel d’assurer la continuité du travail du collège. Le président Schrameck reviendra à la mi-mai. En son absence, nous avons traité d’importants dossiers stratégiques, comme les nominations à la présidence de Radio France et de France Médias Monde, ou encore l’agrément de la prise de contrôle du groupe NextRadioTV par SFR. Le collège du CSA est épaulé par 280 collaborateurs d’excellente qualité. C’est ce qui fait la grande richesse de l’institution. Dans mon rôle de président suppléant, j’ai pu voir de plus près encore cette belle mécanique à l’œuvre.



LLPR - Parmi les grands dossiers, il y a eu la nomination de Sibyle Veil à la présidence de Radio France. Après coup, comment avez-vous vécu cette procédure – d’un temps très court – dont il a été dit que tout était joué d’avance ?

NC - La méthode a été définie sous la présidence d’Olivier Schrameck, avant son absence temporaire. Nous avons souhaité que la procédure soit la plus transparente possible, avec l’appel aux candidatures, la publication de la liste des candidats recevables et de leurs projets stratégiques. Enfin, les auditions publiques ont été diffusées en direct. Nous avons reçu des candidatures de bon niveau, et rien n’était joué d’avance. Le collège a décidé en toute indépendance, sur les dossiers et les qualités intrinsèques des candidats. Être indépendant, ce n’est pas nécessairement faire un choix surprenant. Nous n’avons été soumis à aucune pression extérieure.



LLPR - Comment s’est passé le vote du collège ? Avez-vous hésité ?

NC - On a beaucoup discuté entre nous à l’issue des auditions et des entretiens avec les candidats. Trois dossiers se sont dégagés, puis deux, et enfin le choix de Sibyle Veil a résulté d’un vote final.