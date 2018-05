Les pros parlent de La Lettre

Jean Resseguié (Journaliste RMC, RMC Sport) : La Lettre Pro de la Radio, c’est d’abord le plaisir de lire des informations sur la vie de la radio. De toutes les radios. L’actualité de ce média si magique qui nous a fait rêver et qui continue à nous faire rêver. Tout savoir de ce petit monde bien moins médiatisé que celui de la TV. C’est donc intéressant d’avoir un regard différent sur notre métier, ses découvertes et parfois ses secrets aussi. Bref, un lien important pour tous les passionnés de la radio qui, avec le 2.0 au travers des réseaux sociaux, nous permet de suivre presque en direct l’actualité de ce bon vieux transistor. Et même si l’écoute a changé, la perception des sons ou des voix reste toujours un moment particulier et ce, quelque soit le support de diffusion. Et donc, pour tout cela, longue vie à la Lettre Pro de la Radio !