Réforme de l’audiovisuel public : ce qui va changer pour la radio

Concernant le numérique, le SNJ s’inquiète déjà d’un transfert de la rédaction web de France Bleu chez France Télévisions, après les déclarations de la Présidente de France Télévisions Delphine Ernotte: "France 3 et France Bleu feront cause commune sur le numérique, comme France Télévision et Radio France l'on fait pour France Info. Et comme on se dit souvent avec Sibyle, comme c'est déjà le cas sur France Info : la radio fera de la radio, la télé fera de la télé, et ensemble nous ferons le numérique". "Il est hors de question qu'un mariage forcé vienne amputer France Bleu de son site et de son appli, c'est-à-dire de son avenir" écrit le SNJ Radio France dans un communiqué . "Le SNJ Radio France n'acceptera pas que Radio France se prive d'une si grande part de sa raison d'être. Sibyle Veil doit elle aussi refuser le sacrifice du réseau Bleu et le dire très vite". La Présidente de Radio France va devoir trouver les bons mots pour convaincre les syndicats maisons de l’intérêt de ce nouveau projet… et prendra certainement l'exemple de franceinfo qui a nettement, au final, renforcé la radio.