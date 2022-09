Raphaël Delvolvé prend les commandes du 19/20 d'Europe 1

Diplômé de l’Institut Européen de Journalisme, Raphaël Delvové fait ses débuts au Maroc à Med1 où il se passionne pour l'actualité internationale. De retour en France en 2019, il collabore avec de nombreuses radios parmi lesquelles France Inter, franceinfo et RFI où il présente les différents journaux et tranches d'information. Il rejoint les équipes d'Europe 1 fin 2021 et devient joker en charge des journaux et des sessions d'information de la station.

Laurence Ferrari continuera d’assurer la présentation de Punchline de 17h à 19h sur CNews, en co-diffusion avec Europe 1 entre 18h et 19h.