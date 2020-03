"Radiographies du coronavirus" : un nouveau podcast de France Culture

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) confirme que l'épidémie du Covid-19 est désormais une “pandémie”. Les informations se succèdent minute après minute tant sur les conséquences sanitaires, économiques, sociétales de cet évènement qui se déroule sous nos yeux et nous concernent toutes et tous. "Dans ce contexte exceptionnel, France Culture, conformément à sa mission de service public, avec les ressources des savoirs qui lui sont propres, a un rôle spécifique à tenir : nous proposons ainsi un nouveau podcast, "Radiographies du coronavirus" : une sélection de programmes de fond alimentée par le travail de l’antenne pour mieux comprendre et documenter au jour le jour la connaissance de l'épidémie grâce à des éclairages scientifiques, économiques, historiques, philosophiques, politiques" a expliqué Sandrine Treiner, directrice de France Culture