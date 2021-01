RadioWeek : ils ont atteint au moins 90% du C.A en 2020

Laurent Pavy est chef des ventes à NRJ en Nouvelle-Calédonie. Malgré la crise sanitaire, Laurent a atteint 98% de son chiffre d’affaires : "Certes nos résultats 2020 sont corrects compte tenu du contexte. On a fait le job sans perdre de vue nos objectifs. On a ressorti les vieilles ficelles du métier. J’associe aussi à ce succès les équipes de l’antenne qui ont adapté cette antenne quand cela était nécessaire".

Chez AF Communication à Montélimar, Xavier Montala commercialise NRJ, Nostalgie et Chérie FM. Il a fait mieux en 2020 qu’en 2019 : 148 000 euros supplémentaires et 66 nouveaux clients. Comment ? "Il faut chasser les négations de notre discours et dupliquer les succès ; On pense clients et pas chiffre d’affaires" indique Xavier Montala avec 110% des objectifs atteints. La recette de Xavier ? "On a bénéficié au mois de mai d’une reprise : les clients avaient des choses à dire. De gros stocks à écouler notamment dans l’automobile. Les auditeurs avaient soif de consommation. Tout ça fait qu’une dynamique s’est mise en place. En 3 jours, on pouvait mettre en place une campagne" se souvient Xavier. "Je suis très fier de ce trophée qui récompense avant tout notre travail. On va continuer. Il faut rester humble, rester à l’écoute des clients et dupliquer tout cela en 2021".