RadioWeek : Sandrine Treiner et Jean-Éric Valli récompensés

Sandrine Treiner a rappelé quelques chiffres : France Culture est d'abord la 2e radio de France la plus écoutée à la demande. En novembre 2020, la chaine de Radio France a comptabilisé 33.1 millions d’écoutes à la demande (+ 16% en un an), un record historique. France Culture enregistre aussi un record historique de 10.8 millions d’écoutes en direct en novembre (+ 51% en un an). La station a également lancé la production d’une offre élargie de podcasts et s'est associée avec la SACD pour la création d’un "Fonds Podcasts Natifs de Fiction" en juillet 2017.

Le Trophée de l'Ambassadeur de la radio a été attribué à Jean-Éric Valli, président des Indés Radios, du groupe 1981 et, depuis peu, président de RadioPlayer France, pour son engament en faveur de la radio en général, et des radios privées en particulier.