EAR National : Les Indés Radios réunissent 7.2 millions d'auditeurs

Les matinales des 128 stations locales, régionales et thématiques des Indés Radios réunissent chaque jour entre 6h et 9h un total de 3 224 000 auditeurs. À ce titre, Les Indés Radios constituent "l’offre radiophonique nationale privée écoutée par le plus grand nombre d’auditeurs sur la tranche".

Avec 12.9% d'audience cumulée (contre 13.4% il y a un an), le groupement génère une part d'audience de 10.9% (contre 11.3% il y a un an) pour une DEA de 1h36 (contre 1h34 il y a un an).